綠色先鋒：植樂無窮　社區樹木導賞團

樹木於你而言，是一個怎樣的存在？是日照下的一抹清涼、社區中的一片風景、還是一個沉靜的老街坊？長春社日前舉辦為期1星期的「以樹為樂」活動，透過繪畫、故事分享和導賞活動，帶領公眾打開欣賞樹木的眼睛，發掘更多樹木的故事。



「呢棵樹由細陪到我大，每一年都睇住佢開花結果。但一夜之間佢就冧咗，好可惜。」導賞團領隊、長春社助理保育經理李佩思指，樹木雖為社區中一個重要的組成部分，但大部分市民平常未必會留意身邊的樹，如它的大小、形態，抑或是它開的花、結的果。惟當風災過後滿街塌樹，大家紛紛報以嘆息，才發現不知不覺間原來與樹建立了一份莫名的情誼。



以原生樹木細葉榕為例，它在城市樹景中擔當重要角色，尤其是在舊區和舊屋邨。由於其樹冠寬大，雀鳥和人都喜歡在樹蔭下棲息和乘涼。說起榕樹，有人問為何甚少看到榕樹開花。李撕開一顆榕果，那密密麻麻的花竟暗藏在果實內。她解釋，一種名為榕小蜂的昆蟲會鑽進果實內產卵，幼蟲孵化後以花和果肉為食糧，長成後交配，雌蜂飛到另一顆榕果產卵，同時把花粉傳到另一棵榕樹。兩者互利共生的關係令在場學員嘖嘖稱奇。



有原生樹種當然有外來樹種，與紅膠木、愛氏松並列「植林三寶」的台灣相思在本港十分常見。鐮刀狀的葉柄、黃色的小花和荷蘭豆般的莢果，勝在粗生粗養。二戰後，大量林木被摧毀，港英政府選定這三寶大量種植，迅速改善城市景觀。



來到大坑西街，大馬路兩旁的鳳凰木夾道歡迎，茂密的紅花擱在樹頂，猶如精心布置的場地。相傳一名航海家途經非洲馬達加斯加，初次目睹鳳凰木花開的情景時，誤以為森林大火，因此鳳凰木又名「Flame of the forest」。



「以前每日返舊公司都會經過長沙灣體育館旁邊嘅一棵朴樹。」她感嘆的說。春天長出嫩枝；盛夏綠葉大鳴大放；深秋葉黃脫落；寒冬光禿禿的樹椏寂寞而凋零，才驚覺又一年過去，不變的是紅耳鵯每年都會靜待漿果由綠變紅。社區總離不開樹，樹蔭下乘涼的公公婆婆，看守着空地跑跑跳跳的孩童，原來樹還有一個更大的作用──回憶。



活動還有樹木繪畫工作坊，長春社更推出深水埗樹木地圖，將區內常見的細葉榕、朴樹、鳳凰木及黃花風鈴木所在的地點標誌出來，希望街坊拿着地圖，以嶄新的視覺發掘社區內日常陪伴我們的樹種。



「我好鍾意郊外同大自然，但以前無特別留意，參加咗活動之後認識咗好多樹嘅品種。」擔任長春社義工近4年的梁傑東表示，自此對植物興趣大增，閒時會到圖書館借閱關於樹木的書籍，或下載手機應用程式辨識周遭的植物。

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