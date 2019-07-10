探射燈：樹木辦乏統籌力　學者斥被動失職

本港踏入颱風季節，去年超強颱風山竹襲港，造成多處出現塌樹，至今仍有危險樹木。港府於2010年成立樹木管理辦事處（樹木辦），主要統籌各大部門的樹木管理工作，惟塌樹隱患猶在，有學者批評樹木辦欠缺統籌力，同時建議港府需要重新審視樹木人才訓練。



康樂事務學會（亞太區）會長張兆榮批評，樹木辦一直以來處於被動角色，協調不同部門的樹木管理工作，並不會主動巡查本港樹木情況，他批評樹木辦「處於下風」，同時政府各部門只靠市民投訴，才會着手處理樹木問題。他建議政府應該加強監管機制，加強各部門協調，讓樹木辦能主動參與樹木管理工作。



此外，張直言現時港府的樹木管理人才，出現「斷崖式斷層」，欠缺有經驗人士協助，不能為問題對症下藥，同時政府欠缺妥善的樹木管理人才培訓，他建議政府應盡快重新審視樹木管理政策，以免山竹慘劇重演。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

