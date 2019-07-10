探射燈：連續兩年掛10號波　未來勢現山竹強化版

全球暖化日益嚴重，極端天氣較以往更為頻密，去年及前年連續兩年均有十號風球襲港，當中去年吹襲的超強颱風山竹，更令本港市面滿目瘡痍。有氣象學家指，未來吹襲本港的颱風數量視乎多項因素而定，惟肯定在目前氣候變化下，將來勢會有比山竹更強的颱風襲港。



香港理工大學土地測量及地理資訊學系客席教授梁榮武指，今年天文台預期或會威脅本港的熱帶氣旋有4至7個，數量與往年相若，惟近年氣候變化令海水溫度上升，蒸發量增加，繼而增強颱風的威力，過去兩年連續出現十號風球，按照目前環境，未來幾乎可以肯定會有一個較山竹更強的颱風來襲。



梁又指，決定颱風的因素除了海水溫度外，尚有垂直風切變以至颱風的環流等，除了留意中心風力外，颱風的環流會產生風暴潮，環流愈大風暴潮愈強，導致水浸情況更嚴峻，估計未來颱風引致的水浸會愈趨嚴重。

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