探射燈：塌樹一年未清好　斷枝壓頂　遲早攞命

超強颱風山竹襲港近1年後，惟不少近山坡的道路仍有塌樹斷枝未清，其中上水有巨型枯枝搖搖欲墜，專家估算被風吹落有近2000磅力度，壓中途人必死無疑；港島半山有多個路段均有半天吊的斷枝，恐墮下撞爆汽車擋風玻璃；因香園圍通車而車流大增的沙頭角公路，亦有多處懸掛樹上的斷枝，樹木專家及立法會議員均批評政府闊佬懶理，「唔死人都唔做嘢！」



上水古洞路多處塌樹，其中1棵高逾20米的大樹樹身向外傾，1段離地約10米、直徑粗約20厘米、長度達7至8米的斷枝搖搖欲墜，剛經過的陳女士亦坦言害怕。今年5月底通車的香園圍公路，致沙頭角公路一帶車流人流明顯增加，惟沿路至少有5處大樹斷裂樹幹及枯枝，最大的1棵樹有1條長逾4米的斷枝掛在樹上，若遇強風勢跌落馬路，威脅行車。



中環半山多處大樹有斷枝伸出路面，在堅尼地道近港燈中心有枝長約3米、直徑約10厘米的斷枝，完全脫離樹幹，危掛半空「吊吊揈」，該路段有不少車經過，附近更有學校。此外，藍田碧雲道近藍田公園有樹幹向外傾斜，直指附近行人路及巴士站，等車的張小姐認為，政府需要及時處理有潛在危險的樹木。



理工大學前機械工程學系工程師盧覺強檢視古洞路的斷枝後估算重達400磅，若斷枝自樹上跌下來，時速會有50公里，撞擊力逾1900磅，行人不幸被擊中便會死亡；而堅尼地道的半天吊斷枝更對行車造成極大安全隱患，計算得出的撞擊力有逾120磅，足以擊碎以時速約50公里駛過的小巴及私家車擋風玻璃，會令司機失控繼而造成交通意外。



中文大學生命科學學院退休教授趙紹惠指，政府巡查樹木工作1年1次，一般在每年4月完結，多區仍有斷枝，或與巡查時有遺漏有關，按風險評估，路旁及山坡伸出的斷枝屬最優先處理項目，惟現時統籌山竹的專責小組已解散，只能靠政府日常投訴機制跟進。



立法會議員柯創盛狠批，政府至今仍未妥善清理危險樹木，部門互相卸責。他要求相關部門正視問題，以免發生意外。



路政署回覆指，去年山竹襲港後，該署已即時移除路面及轄下斜坡上對交通構成危險的樹木，堅尼地道及馬己仙峽道近花園道一帶受損樹木移除工作已完成；至於碧雲道近藍田公園的一幅斜坡，部分受損樹木位於斜坡較高位置，未能安排吊機到達，將安排合資格的攀樹師協助移除，預計最快本周內展開。過去1年，該署共收到20多宗關於在上述地點的轄下樹木懷疑出現危險的公眾投訴。



-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

