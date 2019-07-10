DSE放榜：科大免學費兼供5.5萬元獎學金　吸優秀考生

中學文憑試今天放榜，香港科技大學繼續「大派銀彈」招徠成績優秀的考生，文憑試考獲六科5**或以上成績的學生，科大會豁免其全數學費，並提供額外五萬五千港元的獎學金，總額較去年增約一成。此外，各學院還會提供一次性的海外學習獎學金，款項約兩萬港元至五萬多港元，有身兼香港女子足球代表隊成員的應屆考生表示，獎學金協助她解決了生活開支等問題，讓她可更投入學業及足球運動訓練。



科大副學務長兼獎助學金辦事處主任林惟良表示，本港大學近十年沒有加學費，但學生的生活費已明顯上升，故科大上調新年度獎學金約一成，由五萬港元增至五萬五千港元，增幅貼近通脹，獎學金讓同學有足夠支援，並視乎學生的成績，部分可續領。



在科大修讀國際科研(物理)的二年級生麥可兒是港隊女子足球隊成員，她表示，升上大學後計劃自己支付生活費，惟港隊訓練亦不能鬆懈，平時星期一至五放學後都要參加足球訓練，周六、周日則要做功課，只有周六上午可以兼任補習，獲得獎學金後，她可以不用如大部分大學生般額外做兼職賺錢。



化學及生物分子工程四年級生陳碩雅亦指，曾有英國及新加坡的大學取錄她，但每年學費最少十多萬港元，她考慮到科大設有不同獎學金，可減輕負擔，最終選擇入讀科大。



科大於一九／二○學年新增傑出運動員入學及獎學金計劃，為本地學生運動員提供最多每年九萬七千多港元的獎學金。另有兩萬港元的追夢獎學金，協助科大學生紓援經濟困難，實現夢想。