網民熱話：不滿養狗被投訴　惡鄰貼「貞子」大報復

鄰里間理應守望相助，而不是互相傷害。前日（8日）有屯門居民指鄰居在窗戶貼上一幅女子面目猙獰的電影海報，以報復家人曾投訴她。事主家中長輩不敵「貞子」狠瞪，將事件上載網上求助，惡鄰行為被網友狠批是「過晒火」。



網民 Ricky Cheung 稱自己居於悅湖山莊4座一個單位，其家人曾投訴隔離屋的孕婦養狗，疑因此惹對方不滿招致「反擊」，對方將一幅疑似電影海報貼在窗戶，並打開窗戶讓海報中女子瞪着其家窗戶。海報中女子面目猙獰，神情詭異，相當嚇人。在求助無門下，惟有在 Facebook 群組「悅湖山莊之友」向網民收集意見。有人建議事主以符咒「反擊」，但事主稱「我哋係受過教育的成年人，己所不欲，勿施於人」。



不少網民直斥鄰居行徑離譜，「唔係咁癲嘛？」、「貼張咁恐怖嘅poster，真係好過分，做街坊嘅你好我好，點解搞到神憎鬼厭呢！」有人建議事主報警處理，「建議可以先報警備案，再申請禁制令」。事主亦回應指已作出相關程序，並感謝大家的提議。東網記者致電該屋苑物業管理查詢事件，惟對方稱「負責同事不在」而拒絕回應。



網民有話說：



Wong Ian Hung Ming：事主絕對有權依照法律程序要求鄰居停止有關滋擾行為。



Kent Kum：點解要咁做，左右鄰居！



Jane Yu：證明這個狗主不是真正愛狗，連老人家都唔放過，何來愛心去愛寵物！



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