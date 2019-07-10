DSE放榜：12狀元傳統名校佔9人　3中學首誕狀元

中學文憑試(DSE)今日(10日)放榜，12名狀元分布9間學校，除傳統名校，觀塘瑪利諾書院、筲箕灣聖馬可中學及中西區聖保羅書院均是首誕文憑試狀元。



12名狀元中，3人來自九龍塘喇沙書院，2人來自拔萃女書院，聖保羅男女中學、拔萃男書院、皇仁書院及香港培正中學，均分別誕1名狀元。其中，九龍塘喇沙書院、聖保羅書院、皇仁書院、拔萃女書院、拔萃男書院、聖保羅男女中學各有1名「超級狀元」。



九龍塘喇沙書院今年誕生3名狀元，人數今年最多，其中黃子峯更考獲7科5**佳績，數學延伸部分5**，成為超級狀元，黃亦曾參與「國際大都會奧林匹克2017」化學組比賽，並取得銀牌，並且是資優教育學苑的學員。另外同校的許友灝及蕭子聰，亦考獲7科5**佳績。



2名女狀元蔡欣平及施雲芳來自傳統名校拔萃女書院，蔡在M1成績亦獲5**，成為超級狀元。皇仁書院亦出1名超級狀元余曉逸。非傳統名校觀塘瑪利諾書院首次誕生考獲7科5**狀元，學生為杜焯賢；筲箕灣聖馬可中學首誕1名文憑試男狀元陳韋諾，他在4個核心科及選修的化學、生物、物理都考獲5**，數學延伸部分M2則考獲5*。



考評局昨天(9日)公布，今年共有12人考獲7科5**佳績，為9男3女，當中6人在數學延伸部分亦考獲5**，成為「超級狀元」。