收銀計漏錢　母子主動還款　寸嘴港媽斥︰後生唔識教仔

小朋友應有良好的價值觀。近日有港媽購物後，發現有貨品未計入帳單，遂教導兒子要歸還款項，誰料被另一名媽媽批評︰「唔識教仔」？



有港媽投稿至Facebook專頁「生仔要考牌系列」，指有一日與兒子到超級市場購物，她結帳後習慣性站在旁邊，把商品放入環保袋及核對收據。



當時，她發現有價值21港元的布丁沒被計算在內，遂告知收銀員並再次付款。她又教育兒子︰「收銀姐姐計少咗媽媽錢，我哋要畀番錢姐姐㗎，知道嗎？唔係嘅話我哋同偷嘢冇分別㗎」。



惟旁邊有位「打扮高尚」、拖着就讀國際幼兒園的女童的港媽見狀，隨即批評她︰「邊有人咁白癡，教自己個仔唔好慳錢㗎，所以話呀，後生真係唔好學人生仔呀，唔識教㗎」。



她指不想嚇到小朋友，「只好睥一睥佢，選擇忍」，又感慨︰「雖然我哋屋企一家三口唔算富裕，但係我哋從來都係腳踏實地做人，仔仔都好有家教。我真係好希望嗰位媽媽答我，我究竟喺教仔方面有咩係不足嘅」？



不少網民大讚港媽「教得好」︰「你做得好啱，做咗好榜樣畀仔仔睇」、「唔需要理啲冇家教嘅無謂人，呢啲嘢學校未必學到，係靠父母身教」、「教小朋友不貪便宜，誠實係好重要」。

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