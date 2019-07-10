DSE放榜：女拔誕今年唯一女超級狀元　獲劍橋取錄

中學文憑試(DSE)結果出爐，今年誕生12名7科5**狀元，當中6人在數學延伸部分亦獲5**，成為超級狀元。2名女狀元蔡欣平及施雲芳來自傳統名校拔萃女書院，蔡在數學M1成績亦獲5**，成為今年唯一一名超級女狀元。她表示，已獲英國劍橋大學有條件取錄，以修讀經濟學為目標。



蔡同學除4個核心科目奪星外，選修科目生物、化學、經濟及數學M1亦全取5**。她對成為超級狀元感到意外，因應考通識科時狀態欠佳，試後查閱答案時亦有不理想的地方，以為會失手。她分享讀書心得時提到，休息及讀書需要平衡，作息亦要定時，寄語其他同學即使DSE失手亦不用灰心，因社會有不同多元化的出路。



通識科被指令學生洗腦，蔡表明不同意，因通識科讓學生有機會了解國際及香港不同事物，學生有必要知道，又認為應讓同學有足夠思考空間。被問到近日政府暫緩修訂《逃犯條例》的風波，她未有參與示威，稱欣賞年輕人對政治的熱誠，但認為示威人士應以和平為主，不應使用暴力。她認為，行政長官林鄭月娥有必要正面回應示威者訴求，「主動啲溝通，踏出一步去回應」。



另一狀元施雲芳亦指對成績感到意外，冀可入讀港大或中大的醫科成為醫生，幫助他人及兒童。她形容醫療行業是科學及人性的交叉點，亦受曾任護士的母親影響，寄語她要抱同理心及同情心。施認為，通識科讓同學了解國際及香港的事情，不認同有洗腦。對於近日修例的爭議，她直指林鄭月娥迴避示威者訴求，認為應有更多溝通。



施母則大讚女兒從小已非常勤力及自律，管教時會讓女兒自己做決定，不會強迫，自己亦已提醒女兒從醫較辛苦，希望她有心理準備。