DSE放榜：聖馬可首誕狀元　從不補習年年考第一

中學文憑試(DSE)今日(10日)放榜，今屆共誕生12位狀元，當中3人來自3間非傳統名校。筲箕灣聖馬可中學首誕1名文憑試男狀元陳韋諾，他在4個核心科及選修的化學、生物、物理都考獲5**，數學延伸部分M2則考獲5*。對於考獲狀元，他坦言驚訝，因自己擅長理科，語文科挑戰最大，想不到語文也能同獲五**的好成績。



他出身中產家庭，父親為公務員，母親則為全職家庭主婦，每晚協助他檢查功課。而他一向是學校尖子，年年考第一，但他從不補習，認為補習無需要，「反而會浪費自學時間」。他稱自中五起準備考試，每日花1至2小時溫習，溫書之道是要懂得紓壓，累了會聽流行曲或古典音樂紓緩心情，晚上也會在10點半前睡覺，不會通宵達旦埋頭苦讀，認為讀書應找對方法，非搏命操練就會有好成績。



除讀書外，他亦有「玩音樂」，喜歡彈琴，其鋼琴達演奏級一級，更曾參與學校合唱團並曾獲獎。他立志從醫，決心就讀中文大學醫學院，希望能保持「仁心醫人，而非只講錢」。



對於近日社會對修訂《逃犯條例》引起爭議，陳指會尊重不同人的意見，認為政府應該「做多啲」去回應年輕人。對於有意見將衝突矛頭指向通識科，他認為通識科可以讓人有批判性思考，取消此科並不適合。他坦言曾聯署簽名反對修例，意見與從事公務員的爸爸不同，但雙方不曾有爭拗，會和平理性地交流對時事的看法。