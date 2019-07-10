DSE放榜：觀塘瑪利諾首誕狀元　單親學子謝母予自由

中學文憑試(DSE)今(10日)放榜，今屆12位狀元中有3人來自非傳統名校，當中觀塘瑪利諾書院首次誕生文憑試狀元，學生杜焯賢考獲7科5**，包括4個核心科。來自單親基層家庭的杜同學在公屋長大，哥哥早逝。但家境不濟未有將他擊倒，杜感謝媽媽「放任」他，給予自由空間，讓他做喜歡做的事，即使考試前打機亦無反對。



他直言獲悉成為狀元後心情激動，用了5分鐘平復，讀書最重要是貴精不貴多，「不能死做爛做」，他坦言每日最多溫習2小時，其餘時間喜歡打機，是典型LOL(League of Legends，英雄聯盟)迷，認為有助減壓，閒時亦會聽音樂睡覺。受小時蛀牙的痛苦經歷影響，他希望入讀港大牙科。



杜同學在4個核心科、企會財(企業、會計與財務概論科)、化學及物理科同獲5**，數學延伸M2則獲5*，最令他感困難是通識科，他不滿科目對手速要求過高，希望可再作檢討，但不認同有說法指通識科會令年輕人激進。



對於近月修訂《逃犯條例》爭議，杜同學指當時正值考試，對條例一知半解，認為政府應多聽民意，不應一意孤行，他亦有參加七一遊行，對於有青年衝擊立法會，他認為是表達對政府強硬手段的不滿，但以身試法的做法值得斟酌。翻查紀錄，該校在2003年及2010年會考曾誕生十優狀元。