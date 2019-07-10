DSE放榜：18歲尖子放榜前遇溺亡　家人傷心代領成績單

成績優異已獲大學有條件取錄的應屆中學文憑試男生陳浩霆(18歲)，昨日(9日)在大嶼山海迎灘遇溺死亡，其母姐在今早(10日)公開試放榜後，帶着悲痛心情代陳返回其就讀的中學代為領取成績單，據悉，陳DSE成績不俗，英文考獲5分。



另外，陳的一男一女親友亦於早上8時許，抵達葵涌公眾殮房辦理認屍手續，逗留近兩個小時後，傷心離開。



據陳就讀的天水圍中華基督教青年會中學校長陳錦偉表示，對於陳不幸遇溺身亡感到難過，學校已就事件通知教育局。陳由中一開始入讀該校，有兩兄一姐，成績一直優異，並且為英文學會的成員。由於陳甚少拍照，故其母姐今早抵學校希望校方能夠提供陳在學校生活的照片。



陳校長續稱，與陳相熟的數名同學已心情平伏，並且已着手為他建立相簿，以便送給陳的家人作留念。



事發昨午3時，陳與一名同班同學，以及一名由外國返港的舊同學，前往南嶼南道海迎灘暢泳，至傍晚約6時，陳游至離岸約50米海面，懷疑體力不支遂高聲求救，同行一名友人見狀，嘗試前往救援。不過，陳不敵海浪衝擊，瞬間被捲走下落不明，友人旋即游返岸邊報警，並由一名泳客將陳救回岸上，惜送院證實不治。