DSE放榜：男超狀捱過血癌　冀入公院行醫

歷年來出產最多中學文憑試(DSE)狀元的中西區名校聖保羅男女中學，今年再誕1名男超級狀元。學生甘浚祺在中、英、數、通識、物理、化學、生物及數學延伸部分M1合共8科考獲5**。



現年19歲的甘浚祺，小學五年級時曾患急性淋巴白血病，需要休學1年留院治療。患病過程中體會到醫生的支持與鼓勵對病童十分重要，故立志成為醫生；又希望透過今日分享經歷鼓勵與他有類似經歷的病童，「希望佢哋(病童)明白唔係病咗就咩都無晒，以後咩都唔掂，其實一樣可以努力追學習進度。」



他表示當初只抱着希望夠分入讀醫科的心態努力讀書，未想過會成為狀元，對此佳績感到意外及驚喜。他憶述備戰DSE過程中有時會突然失去信心和溫習動力，笑言會用「古法」解決：「就係打鋪機減壓」。甘指父母在小時候曾催谷他學習，病後就明白會為他帶來過大壓力，改為默默支持他自發學習。



甘因當年在公立醫院接受治療，希望日後可在公立醫院工作。他認為現時香港醫療系統最核心問題是前線醫護人員士氣低落，行醫之餘亦要兼顧大量瑣碎行政工作，難以關懷病人，熱情被磨滅，當局有需要設法改善士氣。



對於近日社會熱烈討論的反修例爭議，他坦言有參與大型遊行，社會氣氛影響其情緒，體會到對社會現況的無力感。至於有指年輕人因通識科變得激進，甘認為通識科本身無問題，更歸功於該科令年輕人認識及關注社會議題。