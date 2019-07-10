兩私院低收費病床使用率欠佳　申訴專員調查

香港現時有兩間私家醫院須按照批地條款，提供不少於20%病床為低收費病床，由衞生署監察。醫院管理局因應流感高峰期，將病人轉介到該兩間私家醫院，病人只需付公立醫院基本住院費用，但轉介病人數目偏低。就以上情況，申訴專員趙慧賢今日(10日)宣布展開主動調查，審研政府在監察和推廣私家醫院低收費病床的使用上，是否有可改善之處。



涉及今次調查的兩間醫院現時合共提供164張低收費病床。根據規定，低收費病床每日住院費用不得超出公立醫院三等病床的最高收費(現時為每天120港元)；其他醫院費用(手術室、化驗、X光檢查及藥物的費用)則不得超出該私家醫院二等病床同類費用的一半。申訴專員公署初步查訊發現，兩間私院雖有按照批地條款提供低收費病床，惟使用率尚有改善空間。



另外，醫管局先後與上述兩間私院簽署協議，於流感高峰期轉介合適的公立醫院病人使用低收費病床。病人只需支付等同公院的基本住院費用，餘款由醫管局負責。醫管局在2017年的夏季流感高峰期及17/18年度冬季流感高峰期曾啟動有關協議，但分別只有35名及25名公立醫院病人獲轉介，數目偏低，反映現行轉介機制未能改善低收費病床的使用率，對紓緩公院病床需求作用有限。



有鑑於此，申訴專員決定向食物及衞生局、衞生署及醫管局展開主動調查。趙慧賢表示，公院病床服務的需求甚為殷切，私院的低收費病床如能得以善用，應有助減輕公營醫療系統的負擔，調查將會審研和探討當局如何進一步善用私家醫院的低收費病床。