與女友12歲女共浴兼摸私處　運輸工認非禮候判

27歲運輸工趁女友的12歲女兒洗澡時，稱「人有三急」令女童開門讓他進入洗手間，他卻乘機脫衣與女童共浴，不但「洗匀」女童全身，更要求女童「幫他洗」，且拿起女童的手摸其下體。而運輸工又曾爬到女童床上，以下體摸擦女童下體，直至女童向親友透露，事件才被揭發。運輸工事後被控2項非禮罪，他今日(10日)於區院認罪，還押至本月31日判刑，期間待索閱其背景、心理及事主的創傷報告。



案情指被告案發時24歲，與女友、女童X及兩人的年幼兒子同居於公屋單位。在2016至2017年間某日，被告早上回到單位，當時只有他及X，被告期間卻爬上X的床上，拉低X的褲及內褲後，前後擺動地以下體摸擦X的私處約2分鐘，X當時感到被告的手放於其枕頭兩側。被告事後替X穿回褲子，並問X知不知道剛剛發生甚麼事，X回答不知道，被告又指自己喝醉了。



在另一日，當X正在洗澡時，被告稱人有三急要進內，X於是開門。被告進到洗手間後又稱X的頭髮骯髒，要求查看X的頭。X當時以浴簾遮蓋身體，只露出頭部，被告卻着X不要遮蓋身體，X依言照做。被告這時更脫去衣服與X同浴，並以肥皂替X全身洗澡，包括X的私處。被告又要求X替他洗身，X感到害怕只洗了被告的上半身，惟被告拿起X的手替自己洗下體逾分鐘。被告事後着X把事件保密。



X事後向親友透露事件，被告於去年10月被捕，警誡下承認非禮X，並曾以手指插入X的口中攪動，及承認摸X的胸部及私處，但否認有與X共浴，並指已十分後悔。