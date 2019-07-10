DSE放榜：殘疾生克服限制　獲取佳績冀成會計師

殘疾學生在日常生活中比普通學生面對更多困難，要在文憑試(DSE)取得佳績，可謂絕不容易。現年22歲的黃鎮滔，出世時已患有中央核肌病，因肌肉欠力而需使用呼吸機及以輪椅代步，今年突破個人限制，考獲6科11分的成績，獲多間院校條件取錄，他冀未來能成為會計師。



黃從小面對不少手術，常以醫院為家，平日沒法取重物，寫字數分鐘已需要休息，溫習每半小時亦要停下來，故考試期間需加時。他指，由於醫院晚上需關燈，只能爭取時間溫習，寄語其他殘疾考生，不應給予個人太大壓力，盡力做好自己已足夠，亦不應介意個人缺陷，「成績唔係代表一切，有好多條路可以行」。



他在中、英、數及通識分別取得2、2、1及2的成績，在企業及電腦科獲2。他指，自己對計算感興趣，心儀城市大學的會計系，但成績欠佳，現或入讀專業教育學院。



協助黃的香港紅十字會甘迺迪中心教學助理王紹康指，平日協助黃出入及陪伴考試，大讚黃勤力，即使部分時間因病未能上學，亦會主動找老師追回進度及交齊功課，直言黃是自己子女的學習榜樣。