盜二胡大師名義辦演奏會　主辦方創辦人判社服

東網早前揭發有機構聲稱二胡大師父子王國潼及王憓會聯同其他海外演奏家，在文化中心同場表演，且獲「法國五月」支持舉辦音樂會，但實際上王氏父子並無應允演出。演奏會主辦單位香港音樂藝術學院有限公司創辦人歐陽詠琴，早前於九龍城法院承認兩項「要約向消費者提供已應用虛假商品說明的服務」控罪，今(10日)被判80小時社會服務令，涉案‪香港音樂藝術學院，則就兩項‬已承認的「提供已應用虛假商品說明的服務」傳票控罪被判罰款1萬港元。



裁判官判刑時指，被告的感化報告內容不差，被告亦在庭上承認自己處事疏忽及愚蠢，官回應：「蠢咗就唔可以再蠢，要學聰明啲」，又寄語被告：「理想還理想、現實還現實」，稱被告想用積蓄做慈善計劃乃崇高行為，惟要衡量自己實際經濟能力，着被告不要重蹈覆轍。



海關於去年6月1日收到王憓投訴指，他從其學生處得知涉案學院，對外宣稱獲「法國五月」支持於去年6月1日及2日在文化中心舉辦「法國五月藝術節2018」，並於6月1日在該處有一個鋼琴獨奏會，翌日則由王憓、王國潼與不同西洋音樂家合奏。而該藝術節的宣傳海報亦有王氏父子的照片，但王氏父子確認他們無答允涉案學院舉辦音樂會，亦沒授權讓其在宣傳海報上使用他們的照片。最終康文署需在開場前臨時取消演奏會。