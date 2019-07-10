商人索償佔中九子4.5萬元　官押後9月底再訊

中港商人林清渠透過其相關公司入稟小額錢債審裁處，指公司在佔領行動(佔中)發生時生意受損，向「佔中九子」索償共逾4.5萬港元，案件今(10日)作簡短提訊，9名被告當中，只有朱耀明和李永達到庭，李指案件涉及憲法賦予市民遊行集會的權力，不適合在小額庭審理，申請將案轉介至其他級別的法院。由於申索一方需徵詢意見，故審裁官押後案件到9月24日再訊。



申索人是偉俊策略投資有限公司，今由公司行政部張姓女職員代表；9名被告則為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、李永達、黃浩銘、張秀賢及鍾耀華；李永達代表其餘沒有到庭的被告。



審裁官今和與訟雙方核對被告資料時，發現申索人將被告鍾耀華的名字寫成「鐘耀华」，促申索人更正。此外，申索人寄相關文件給戴耀廷、陳健民、鍾耀華和張秀賢時，信件地址均有問題。李永達指，張秀賢不是民主黨成員，但申索人卻將張的文件寄到民主黨，又指鍾耀華擔任中大學生會已是多年前的事，但申索方仍將信件寄到中大學生會，李表示可通知他們4人向法庭提供新地址，但沒有權逼他們這樣做，尤其鍾是「好有性格嘅人」。



審裁官指信件未能送遞給鍾，故法庭不會視鍾缺席聆訊，又指申索方有責任找合適的聯絡地址，指示李永達若被告提供新地址，可通知申索方，再由申索方向法庭更改地址，並支付相關費用。



案件現押後，審裁官指，申索人除了要考慮是否反對轉介案件外，需同時準備證人供詞和有關事實根據的文件，之後再讓被告準備答辯書。此外，由於戴耀廷、陳健民、邵家臻和黃浩銘仍在服刑，若他們想親自應訊，需事先向法庭申請，促請李詢問他們意向。



李永達在庭外指，香港每年都會舉行多次示威集會，其中今年6至7月已有百萬人上街遊行，期間造成道路阻塞，市民只是行使《基本法》賦予的權力，不應被申索，否則便是打壓應有的權力，直言會「打官司打到尾」。