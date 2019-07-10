DSE放榜：聖保羅首誕超狀元　立志讀法學

中西區著名男校聖保羅書院今年首次誕生文憑試狀元。黃瀚賢在中、英、數、通識、物理、化學、經濟及數學延伸部分M2合共8科考獲5**，成為超級狀元。



黃對成為狀元感非常驚訝，原只以考入心儀的香港大學工商管理學學士(法學)及法學士雙學位課程為目標，他說自幼從電視劇集認識律師及法官行業，即使後來明白劇情虛構，仍認為法律工作很有意義，因社會建基於法律和經濟，希望可加深這方面認識，貢獻社會。



在讀書心得方面，黃自認個人習慣不健康，習慣每晚溫習至凌晨1、2點，貪周圍環境寧靜可專注，臨近考試前再調節，但認為此方法適合他，學習事半功倍。他相信考試期的心理狀態非常關鍵，「考完唔好太執着，例如考完唔好對MC(對選擇題答案)，會影響之後幾科。」



就近日的反修訂《逃犯條例》爭議，他認為政府推動立法工作時缺乏諮詢，令市民難以理解，從法律角度而言，當局是否使用「撤回」字眼非常重要。他從傳媒看到衝擊報道，惟認為傳媒鏡頭亦屬片面，認同港府應成立獨立調查委員會，助認清事實全貌。對於現時學界與政府未能打破對話僵局，黃擔心兩敗俱傷，雙方可嘗試各退一步找出溝通方法。