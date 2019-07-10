水吧男涉強姦　辯方展示事主內衣證被告無扯爛衫

任餐廳水吧的32歲男子陳國禎，被指去年2月4至5日涉在旺角的家中，兩度強姦一名已婚的前女同事，及在違反她的意願下將她羈留在家中。事主X今(10日)於高院續接受辯方盤問。



辯方指X首次向警方錄口供時只稱遭被告強姦一次，但至第四次錄口供時才稱當日兩度遭被告強姦。辯方認為警方向X稱拘被告後他曾稱當日兩次與X自願性交，X才改口。X庭上解釋因錄口供時好攰且遭被告打後很痛，記不清楚細節，強調警方沒告訴她有關被告的說話。辯方在庭上展示X當日的內衣褲及上衣物證，指X聲稱被告兩度強行扯脫她的衣服，但衣物無破爛，質疑X講大話。X解釋她當時叫痛，被告無強硬扯脫她衣服。



辯方指據案發大廈閉路電視紀錄被告在事發期間曾外出43分鐘，X有很多逃走或求救機會，故被告沒有非法禁錮她。X稱被告常出入房間，她不知道被告有否外出。辯方又指被告當日確有打X，但因X堅持要被告增加生活費才讓他見女兒，X激動地否認並稱當日從無提及女兒；辯方又指案發前被告與X保持親密關係，但女兒長大，X不想被告再現身及不需要被告，故想陷他判囚8、9年或更久，X表示不想答。