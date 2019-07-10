政Whats噏：閃縮民建聯fb獨自慶生　網民怒祝：壽終正寢

政府「跪低」停止修訂《逃犯條例》立法程序，但反修例行動持續，有人擬狙擊建制派。作為建制第一大黨嘅民建聯以網民聲稱會踩場為由，取消尋日(9日)嘅周年會慶，但該黨嘅Facebook今日(10日)就貼文自祝生日快樂，更自嘲話：「要搞生日會，識搞一定喺fb搞，人數有保證，又唔怕太多人到賀搞到爆場，大家話係咪呢？」可惜，呢招閃閃縮縮嘅爛橋網民唔buy，即時惹嚟更多狙擊，斥責民建聯唔敢面對群眾，祝該黨壽終正寢。



該黨中央委員會決定取消酒會係27年來首次，即使否認係怕咗示威，但學者就狠批做法荒唐如「縮頭烏龜」，又未能做到團結愛國愛港力量，令支持者感到失望。



當特首林鄭月娥尋日(9日)「跪低多次」，宣布修例壽終正寢後，民建聯fb專頁今日就貼文，唔單止慶祝生日，仲Hashtag(標籤)「#等睇精彩祝賀 #又同自己講生日快樂。」



之但係民建聯呢種自嘲慶生，網民唔受落，反而狂轟該黨做逃兵，正經嘢唔做，酒會咁大件事又取消，做逃兵唔敢面對公眾令人好失望，亦有網民鬧爆該黨害足香港27年，憤慨留言包括：「言而無信民建聯！」、「民記(民建聯)大話精」、「未到農曆7月就咁多牛鬼蛇神，民建聯真係好猛鬼」同埋「你哋跟民意、聽民意去投票，哪會有今天的局面？」仲有唔少網民祝該黨壽終正寢，更有網民話「熱烈慶祝民建聯最後一個生日」。



主席李慧琼亦喺fb專頁貼文話今日係該黨成立嘅周年日子，認為依家社會各方應該同心協力，同政府積極互動，聚焦做好發展經濟、改善民生的工作，咁先係修補撕裂、讓社會復原嘅正確做法。



老實講，坊間已經鬧爆民建聯做「縮頭烏龜」，依家仲要匿埋慶生，咁究竟要匿到幾時？李慧琼係咪諗住以後乜嘢大型活動都唔搞，好似網民所講活喺虛擬網上世界算呢？