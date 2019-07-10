港鐵調薪最多加6.3%　周年獎金0.3個月糧

港鐵今日(10日)公布今年薪酬調整安排。消息指，港鐵因應員工的工作表現評級，加薪2.1%至6.3%，加幅優於去年，員工亦獲發放相當於0.33至2.27個月月薪的表現獎金。



港鐵員工的工作表現評級分為1至5級，獲評最高第5級的員工可加薪6.3%，獲發放0.67個月月薪的表現獎金；4級員工加薪5%，獲發放0.33個月月薪的表現獎金。3級員工加薪4.2%，2級員工加薪2.1%，所有獲評3級或以上員工可獲發放1.3個月月薪的獎金。因應今年是港鐵通車40周年，所有員工可獲發0.3個月月薪的獎勵。



港鐵又將通宵津貼由相當於0.35倍時薪提升至0.38倍，「特夜」津貼的領取時間由每日0時45分，提早15分鐘到0時30分。所有非經理級員工的起薪點增1.5%，頂薪點增2.8%，所有技術主任及督導員獲發每月1500港元津貼。



香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，獎金水平與去年一樣，加薪方案有回應工會的部分訴求，但仍不足，例如加薪幅度少於8%、通宵津貼仍未恢復至沙士前水平的相當於0.5倍時薪、沒有於薪酬水平中反映員工年資重要性。若員工不獲晉升，縱有豐富經驗，工資仍與新入職員工相差無幾，甚至較新入職為低，批評港鐵沒有解決此矛盾，難挽留人才。