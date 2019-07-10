政Whats噏︰話林鄭係唯一道歉特首　湯家驊「失憶」

政府修訂《逃犯條例》引起牽然大波，要求特首林鄭月娥下台之聲不絕，外界有意見認為作為政府智囊嘅行政會議應該改組，政壇變色龍搖身一變成為行會成員嘅湯家驊更被點名，要求他辭任行會職務。此時此刻，湯就撰文撐林鄭，話林鄭係唯一一個特首有公開向香港市民道歉。查實，前特首曾蔭權同梁振英都曾經向市民道歉，究竟湯係失憶，定係為咗護主而要選擇性失憶呢？



湯家驊喺英文報章撰文，話政府已暫緩修例，林鄭亦已公開道歉，質疑外界認為林鄭冇回應示威者五大訴求而繼續抗爭呢個說法係咪公平。佢仲話，示威者要求林鄭下台，香港回歸22年來，每任特首都試過被市民要求下台，但林鄭係唯一一個特首有公開向香港市民道歉。而每個人都會犯錯，最重要係能夠喺過程中吸取教訓咁話。



林鄭有冇吸取教訓依家就未知，但湯家驊就應該冇喇，事關佢記錯案例已有前科，依家又再記錯林鄭係唯一道過歉嘅特首。2012年時任特首曾蔭權曾經就接受款待事件，向全港市民致歉，之後又被審計署踢爆在任期間「大花筒」，豪花超過逾千萬港元公帑外訪，當時曾亦都有向公眾道歉。



至於接任曾蔭權出任特首嘅梁振英，上任冇耐就被踢爆其山頂大宅涉僭建，其後喺立法會接受議員提問，會上亦都多次公開道歉。