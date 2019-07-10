數碼港電競場下周二揭幕　兩項行業支援計劃正審批申請

政府去年宣布向數碼港撥款1億元推動電競產業，數碼港電競場地將於下周二(16日)正式揭幕，全港首個以電競為主題的國際論壇亦會同日舉行。數碼港行政總裁任景信表示，相關撥款仍未用盡，當中約5千萬用於場地建設，其餘會用於2項行業支援計劃。



任表示，暫未能估算新場地落成後帶來的收益及人流，強調機構並非以盈利為主要目標，而是希望透過年輕人受落的渠道入手，提起他們對科技及創業的興趣。



問及會否考慮爭取將香港電競音樂節由會展移師到新場地舉行，任指場地時間未必配合到今年電競音樂節，但機構會與主辦當局緊密溝通。至於「電競行業支援計劃」及「電競實習支援計劃」已接受首輪申請，反應不俗，正審理相關申請。



數碼港電競場地由數碼港商場中庭位置改建而成，佔地4000平方呎，最多可容納約500名觀眾，配有組合式舞台及電動天幕，成為全港最大電競專屬場地。



「2019數碼娛樂領袖論壇」將請來6隊電競隊伍到場對戰，同時設3個主題專區，包括「遊戲地帶」、「科技空間」及「敢創天地」，供市民試玩電競遊戲及了解本地創科企業遊戲研發等，同時亦會邀請全球行業領袖到場演講。