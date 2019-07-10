28歲男涉十年前亂刀殺女友　死者遍體鱗傷整張床是血

現年28歲青年譚浩南，被指在十年前於住所亂刀殺死比他大一歲的女友，被控一項謀殺罪，今天(10日)起於高院原訟庭受審。



本案被告譚浩南，報稱任職餐廳水吧。他被控在2009年4月29日，於他在屯門友愛邨住所內，謀殺其女友劉淑芬。當時被告和死者分別18和19歲。控方在開案陳詞透露，事發時被告與母親和兄長同住，而死者亦不時在他家留宿。案發日傍晚約7時，被告兄長有事外出，屋內只剩被告和死者兩人。當被告兄長半小時後回家，便見到應門的被告全身是血。被告問兄長有沒有「搞」過死者。兄長否認後，被告便表示他殺了死者，叫兄長報警。



警察接報到場，見到被告與死者一同躺在床上，整張床都是血。被告見到警察，便叫警察救他女友。不過當救護員到達時，已發現不到死者有任何生命迹象。而被告的手腕、前臂和頸都有嚴重割傷，需送入屯門醫院深切治療部治療。至於死者驗屍報告就指出，死者的頭、頸和肢體均有大量割傷，導致大量失血致命。



被告留醫至5月7日出院，警方將他拘捕。他被捕後向警方表示，他並非有意殺死女友，只是想拿刀嚇她，但女友見他拿刀反應過激。之後他再與警方錄取錄影口供，稍後控方會將之在庭上播放。