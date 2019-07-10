政Whats噏 ：民主阿婆唱衰香港　撰民情報告搞事

香港2014年發生違法佔領行動，被指係「幕後黑手」嘅壹傳媒黎智英(漢奸黎)，日前赴美攪局同美國國務卿蓬佩奧會面，討論港府修訂《逃犯條例》同埋香港自治等議題。「搞事四人幫」近來頻頻攪局，唔止漢奸黎，仲有「民主阿婆」之稱嘅前政務司司長陳方安生今日(10日)就開記者會宣布搞眾籌計劃，就修例一事撰寫民間民情報告，完成後仲會向港府、各國駐港領事館提交報告，實行同漢奸黎「唱雙簧」，齊齊唱衰香港。



由「民主阿婆」出任董事嘅公民實踐培育基金，將會委託香港民意研究所撰寫報告，喺今日開始至下月15號仲發起網上眾籌計劃，目標金額係港幣100萬元。「民主阿婆」就話，如果眾籌金額唔夠就會考慮延長眾籌時間，同埋會「睇餸食飯」咁話喎。如果眾籌款項有多嘅話，佢就話會將餘額撥捐畀番公民實踐培育基金，聲稱用嚟推動公民社會發展，唔知最後基金會袋幾多呢？



今次份民情報告係委託香港民意研究所去做，將會探討修例爭議、市民對港府處理手法同埋民間訴求等，會分三個階段進行。研究所主席及行政總裁鍾庭耀解釋，首階段係會以電話隨機抽樣訪問1000人；第二階段就會邀請100位年輕人，分別參與兩個聚焦小組同埋交流會議，分析返佢哋嘅訴求同埋睇法；而最後階段就係撰寫報告，預計份報告會喺10月底發表。