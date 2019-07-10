廉署去年檢控13名政府人員　3警員被定罪

廉政公署執行處去年接獲2665宗貪污投訴，較前年下降6%，當中7.5%涉及警隊、19%涉其他政府部門。去年150名被廉署檢控人士中，13人是政府人員，包括3名已被定罪警員。另一方面，廉署年內將295宗屬非貪污性質個案轉交相關政府部門及公共機構處理，有42%涉及警隊。



廉署在2018年年報指，執行處去年接獲的貪污投訴，有200宗涉及警隊、506宗牽涉其他政府部門、183宗涉公共機構、1776宗涉及私營機構，與選舉有關的投訴去年則有97宗。



年內被廉署檢控150人，包括13名政府人員、10名公共機構僱員、115名私營機構人員，其餘12人因與政府或公職人員進行事務往來時涉及貪污及相關罪行而被控。



廉署亦把涉及87名政府人員被指行為不當的調查報告，送交有關政策局或部門考慮作紀律處分或行政處理，人數較前年的74人多，其中6人被紀律處分。



年報中，刊登了一張在一間無有效酒牌私人會所搜獲名酒的相片。根據附有該相片的文章內容再翻查資料，相片所描述行動與「反黑警司」吳偉漢案有關，而吳涉嫌收受私人會所經營者57萬港元賄款後向對方洩露警方消息，去年10月被判囚28個月。