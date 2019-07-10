毓民特區：青年嘩變以死相搏　政府倒行逆施須承責

社會持續動盪，近日多宗大型遊行均爆發衝突，參與者則多是年輕人。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》，主持人黃毓民指參與暴力衝擊的年輕人必須承擔罪責，但他亦反問造成年輕人不顧自己安危亦要與警方對抗是「孰令致之」。黃認為，政府施政倒行逆施，民生凋敝，令年輕人覺得香港沒有前途，寧願犯法亦希望求變，指香港由和諧有秩序變成動盪不安的社會，政府責無旁貸。



黃毓民表示，若認為年輕人是被寵壞或因不識好歹而參與警民衝突，是「一百年前的思維」，直言有關猜測是「完全離地」。黃指出，雖然香港的人均本地生產總值由千幾美元增長至4萬多美元，但年輕人卻不能夠分享成果，18至25歲的就業人口入息中位數20年不變，造成大學畢業生僅能勉強養活自己，遑論買樓或向上流動。



現屆政府聲稱重視青年政策，又升格青年事務委員會，惟黃批評委員會主席竟由政務司司長張建宗擔任，組成人選則是「含着金鎖匙出世」的富二代，只懂說出「不到日本旅行儲錢買樓」的離地說法，實際是政治酬庸，直斥當局根本不了解年輕人需要，導致年輕人對社會不滿不斷累積，最終爆發。



黃稱，目前香港年輕人抱持玉石俱焚、以死相搏去對抗政府，用廣東話形容就是「攬炒」。他認為，今次年輕人發起的連串衝突，沒有帶頭者及組織者，純粹是因為政府不堪、政策倒行逆施所致，直言年輕人必須承擔暴力衝擊的罪責，但造成香港社會動盪不安者，則是政府。



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