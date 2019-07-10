政Whats噏：貼文有破紀錄回應唔係好事　聶德權變鍵盤戰士?

相信唔少人喺Facebook或者其他社交網站貼文後，都會希望多人睇多人留言。好似政制及內地事務局局長聶德權今日(10日)就喺fb話自己尋日(9日)個貼文破咗紀錄，係開設以嚟最多人睇、留言同分享。睇落自我感覺良好，不過佢就被網民鬧爆大件事都唔開記者會講，只係喺網上發文，唔通近日社會氣氛緊張，搞到聶唔敢現身，變咗鍵盤戰士？



事緣內地近年正逐步實施「社會信用體系」，唔少市民擔心香港都實施，從而被政府監控，搞到政府尋日唔單止要發新聞稿澄清絕無此事，聶德權自己都有喺Facebook發文解釋，造成咗佢所講歷來最旺場嘅貼文。但係，旺場唔代表係好事，事關網民都係鬧嘅多，搞到聶今日(10日)都話感受到市民對政府嘅不信任。



如果細心啲睇埋聶今日貼文張相，會發現聶似乎係用緊出名慢到爆嘅瀏覽器Internet Explorer(IE)，唔通佢身為政府高官都唔識用啲比較快、高效率嘅瀏覽器？難怪近年政府成日都好似跟唔上社會步伐咁，搞到被人鬧「離地」啦！