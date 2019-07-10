踏「風火輪」行人路上飛馳　「騎士」或被罰款及判監

一名男子於今晨(10日)在旺角行人路踏「風火輪」，不慎撞傷女途人，恐要負上刑責。執業大律師陸偉雄指出，若「風火輪」屬汽車類別，駕駛者必須持有許可牌照才可在道路上駕駛，但此單輪電動車不能登記及領牌，因此若在道路上使用及撞傷人，將會違反有關交通條例，屬於刑事罪行，有關人士或會被控不小心駕駛、危險駕駛或無持有效行車證等，但由於難以界定「風火輪」是否屬汽車，因此或不適用於今次事件。



惟陸又指出，相關人士或會違反香港法例228章《簡易程序治罪條例》第4條「在公眾地方犯的妨擾罪等」，他解釋：「呢條條例嘅『駕駛』，唔一定要係汽車，涵蓋範圍相對闊啲，適用於『風火輪』、電動單車等，如果罪成可以被罰款同坐監。」此外，倘意外中涉及人命傷亡，傷者及死者家屬可以循民事追討賠償。



根據相關法例規定，任何人無合法權限或解釋而無明顯需要而在行人路上策騎或駕駛；或在顧及一切有關情況下，在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎或駕駛，或其策騎或駕駛的速度或方式會對公眾產生危險；或在超越或遇上另一匹被策騎的動物或另一部駕駛中的車輛，不沿用合乎慣例的一邊路面，一經定罪，最高可被判罰款2000元及判囚3個月。