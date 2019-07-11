政Whats噏 ：難忘「溫黛」大自然威力　梁榮武兩度險死

又到咗打風季節，相信唔少人對舊年超強颱風「山竹」嘅威力依然歷歷在目，不過香港理工大學土地測量及地理資訊學系兼任教授梁榮武，尋日出席由政府「科學為民」系列一個講颱風嘅論壇時，就講起最難忘係一九六四年嘅颱風「溫黛」。



事關當年佢只有十幾歲，啱啱搬咗去荃灣山區嘅木屋，平時行返屋企都要四十分鐘左右，結果溫黛襲港當日，佢做完兼職喺工廠返屋企，發現平時經過條山澗時已經變成山洪，但因為佢太年輕唔知點算，亦都唔知危險，決定夾硬過河，搞到啲工作服、鞋都沖走晒，好在人就冇事，執返條命。



唔好以為梁榮武大個咗就學精咗，佢提到有次去瑞士行山睇日出，半夜起身時見到天上有星，諗住天氣唔錯，就掉以輕心，冇帶手套、行山杖等裝備，結果上到山上睇咗都唔夠十分鐘就風雲色變，領隊隨即叫人走，但佢就覺得好難得見到咁大風大雪，決定留低睇多陣，轉個頭就已經跟唔返大隊，風雪遮晒腳印，加上又冇裝備喺身，只可以慢慢靠估、靠記憶搵路，最後落到山實屬幸運，佢都形容自己係「抵死」，叫人千祈唔好睇小大自然嘅威力咁話。