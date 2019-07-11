風火輪構造簡單　易失平衡　炒車頻生

近年港人潮玩「風火輪」，該單輪電動車由電力推動且構造簡單，沒有扶手及坐墊，車輪兩旁設有可摺起的踏板，用家只需將雙腳站在踏板上，靠輪子上方安裝的平衡裝置令車身平衡，駕駛者改變身體重心即可控制風火輪前行，惟有資深汽車專家指，「風火輪」為單輪車，易失平衡而造成意外，若在馬路上行駛，其他汽車司機或會不察，甚至有機會因馬路有盲點而肇禍，因此促請警方等執法部門加強執法，禁止此類電動車輛在馬路行駛。



專家又指出，電動車輛在行人路上使用，對駕駛者及途人非常危險，他解釋因使用者要雙腳離地，一旦發生意外，着地所承受的重量會比「腳踏實地」多兩倍力度，加上此類車以摩打推動，若撞到途人或硬物，受傷程度必定增加。二○一六年三月，一名手持行山杖、腳踏「風火輪」的中年男子，在橫過旺角界限街時遭一輛客貨車撞倒，頭部受傷流血倒地。



此外，在道路上使用電動滑板車及電動單車同樣危險，其中在去年四月，一名四十四歲男子在荃灣踩電動滑板車過馬路，遭的士撞倒受傷，他其後被驗出酒精含量「超標」，涉嫌危險駕駛、無牌駕駛及酒後駕駛等六宗罪被捕。一七年十月，一名卅三歲清潔男工在清水灣道試玩電動滑板車，失控撞到一輛在燈位停車的私家車車尾，警方將該電動滑板車送到驗車中心檢驗，確認涉事電動滑板車符合法例上對「汽車」的定義，該名清潔工人承認不小心駕駛、駕駛時無駕駛執照及沒有第三者保險而使用車輛，被罰款五千元及停牌一年。