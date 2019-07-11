東方日報A1：道路危機　政府懶理

穿恤衫西褲、打扮斯文的中年男子，昨晨變身「單輪騎士」，踏乘俗稱「風火輪」的單輪電動車，在旺角行人路穿梭飛馳，期間疑收掣不及，撞低一名六旬婆婆，她腳傷清醒送院，成本港首名「輪下」傷者。警方檢走「風火輪」扣查，不排除對司機作出檢控。目前本港可買賣「風火輪」等電動車輛，惟在道路使用可能違法，有議員批評政府一直「龜縮」，遲遲未對這些電動車輛作明確規管，致這些「風火輪」的電動車輛四圍衝成「道路炸彈」，促請當局盡快檢討相關法例，保障市民安全亦避免誤墮法網。



昨晨八時許，一身恤衫及西褲的姓林（四十六歲）男子，踏乘「風火輪」沿海泓道行人路向海庭道方向行駛，期間「逢人過人」，情況險象環生，期間一名迎面而至的姓李（六十五歲）婆婆猝不及防，閃避不及下遭電動車撞跌倒地，痛極大呼求救，有途人見狀協助報警。救護員趕至替李婦包紮後，再送往廣華醫院治理，林沒有受傷，通過酒精呼氣測試後留在現場助查。警方初步調查後，把案件列作「交通意外有人受傷」，並檢走涉事「風火輪」作進一步調查，不排除稍後向司機作出檢控。



據了解，「風火輪」時速可高達二十公里，如撞及途人可能引致嚴重損傷。立法會交通事務委員會委員柯創盛議員指出，目前法例未有對電動車輛作出明確規管，存在灰色地帶。他解釋，市民在道路上使用「風火輪」或電動單車等要領牌，惟運輸署不會發牌，另一方面，市面上容許市民買賣該些電動車輛，實在令人無所適從，而政府對這方面宣傳甚為不足，部分市民或會在不知情下惹上官非。



柯續稱，在行人路上使用電動車輛，一不小心會危及途人安全，形容這些電動車輛猶如「道路炸彈」，惟他亦留意到市面上對該些電動車輛有需求，或許未能「一刀切」全面禁止，因此他批評政府不要「龜縮」，促請有關當局「係時候諗一諗」，盡快檢討相關法例，以顧及使用者及途人雙方利益及安全。他指出：「如果畀人用嘅，就訂出明確指引去監管，例如邊啲地方踩得、有咩安全規定或者速度限制；如果唔畀用嘅，就直接立例禁止。」同時，在作出檢討後或修訂相關法例後，一定要高調宣傳及加強教育，以免市民誤墮法網。



運輸署發言人表示，根據香港法例第三百七十四章《道路交通條例》，「汽車」的定義為任何由機械驅動的車輛，電動滑板車等電動可移動工具，預期屬於「汽車」。從道路安全或交通暢達的角度考慮，這些電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道上使用，因此運輸署的一貫政策是不會為這些電動可移動工具在《道路交通條例》下登記及發牌。在道路或私家路上使用上述未經登記及領牌的汽車可能違反《道路交通條例》及其附屬法例，可處罰款及監禁，亦可能違反其他相關法例例如《簡易程序治罪條例》。



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