探射燈：甲醛可致命　白飯魚曾驗出「犯禁」防腐

甲醛為常見工業化學物，可用於製造塑膠樹脂、消毒劑和防腐劑。然而由於其可致命毒性，本港已禁止添加於食物之中。食物安全中心曾抽取部分白飯魚樣本作化驗，發現在二甲胺未被驗出的情況下檢出甲醛，相信是由於白飯魚被捕獲後，於運送或儲存過程中被添加甲醛作防腐用途所致。食安中心網站亦指，攝入小量甲醛不會對身體造成急性影響，大量攝入則會引致急性中毒，出現嚴重腹痛、嘔吐、昏迷、腎臟受損，甚至死亡。



香港中文大學生命科學學院副教授梁禮國指，部分食物如菌類會有天然存在的甲醛，然而相關分量甚低，不足以對人體構成危險。他表示，食品本身毋須添加甲醛，但不排除有人以此用作食物漂白，令甲醛含量大大提升。若市民擔心進食含甲醛的蔬菜，則可在煮食前浸泡半小時，盡量降低食材上甲醛濃度。

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