探射燈：食衞局疏漏　有機菜亦揭除害劑殘留

過去本港不時發現有蔬菜含重金屬成分，食物安全中心於2017年1至10月，就市面上售賣的蔬菜進行抽查化驗，發現有6個樣本的金屬雜質含量超出法定標準。即使市民轉食有機菜，亦有機會面對殘留除害劑的威脅，香港浸會大學香港有機資源中心早前發表《香港蔬菜之除害劑殘餘研究報告》，顯示在60個蔬菜樣本中，43個被驗出含除害劑殘餘，當中2個樣本的殘餘成分超出本港標準。



浸大報告顯示，有購自黃大仙樂富街市的莧菜，除害劑「氯氰菊酯」殘餘含量為每公斤4.02毫克，超出每公斤2毫克的法定要求逾倍；購於荃灣楊屋道街市的內地菜心，除害劑「敵百蟲」殘餘含量為每公斤0.11毫克，超出每公斤0.1毫克的法定要求上限10%。



立法會議員柯創盛直言，相關部門現時並沒有一個全面的檢測系統，讓公眾得悉食物安全檢測的進展。他指，食衞局有責任就現有食品入口的把關程序作檢視，衞生防護中心亦不能後知後覺，待有事發生後才「補鑊」，而要在源頭做好把關。柯又提醒市民要多留意所購食物的來源，避免貪平購買問題食品影響健康。

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