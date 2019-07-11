探射燈：甲醛娃娃菜恐殺入港

山東有批發菜商被揭在包裝娃娃菜前，將菜的根部沾染「神秘液體」，以延長保質期，有內地傳媒檢測後，發現部分娃娃菜根部含致癌物甲醛。本地業界證實，市面上部分娃娃菜來自相關地區菜農，加上內地蔬菜供港未有公布詳細資料，「毒菜」恐已流入本港。有家庭醫生提醒，甲醛對人體有刺激性，如誤食會灼傷消化系統，長期食用更會致癌。



近日網上瘋傳視頻，顯示山東一個批發市場有菜販以白紙包裹娃娃菜，菜的根部和葉看上去濕漉漉，菜販聲稱是水蒸氣，又指娃娃菜只要保存得當，存放好幾天都沒問題。不過，內地傳媒隨後購買4份來自同一菜販的娃娃菜並送往檢驗，結果顯示當中2個樣本根部含甲醛，菜葉則不含甲醛。



負責檢驗的揚州大學化學化工學院副教授景崤壁表示，甲醛是一級致癌物，具有防腐作用，但絕對不可用於食品防腐，又指娃娃菜保質期較短，容易變壞，由於大部分植物都是通過根部吸收水分，假如在菜的根部沾染甲醛，便能起到防腐作用。他又指，除娃娃菜之外，一些保質期短的蔬菜，都有可能被噴灑甲醛溶液以延長保質期。



「香港都有山東嚟嘅娃娃菜，其他種類嘅菜都有。」香港入口蔬菜批發商商會會長袁昌表示，不排除有問題的娃娃菜已流入本港。他指，大部分來自內地的蔬菜會以發泡膠箱運港，當中部分會放入冰粒保鮮，惟保鮮期一般不多於2天。袁續稱，現時未有公開內地菜農有關種植資料，如使用農藥及蔬菜存放期等，市民買菜時只可以「靠估」。



「娃娃菜多數都係來自內地同台灣，唔多唔少都會有啲農藥或者其他添加劑，浸耐啲先食就放心啲。」將軍澳一個菜檔員工鄧女士表示，攤檔的蔬菜來自長沙灣蔬菜批發市場，不清楚蔬菜來源地及種植方法等資料，惟相信政府會定期抽驗，現階段不會太過擔心，「揀娃娃菜最好唔好揀預先包裝嗰啲，散買容易啲睇清楚靚唔靚。」



家庭醫生鄭志文指，甲醛屬刺激性化學物，如誤食高濃度甲醛，會即時令口腔、喉嚨、食道或胃部灼傷，若長期食用含有甲醛的蔬菜，則有機會患上與消化系統相關的癌症，如喉癌、食道癌及胃癌等。鄭又指，由於肉眼無法辨別蔬菜是否含有甲醛，建議用清水多次浸泡，每次浸30分鐘，去除食物中的甲醛。



食環署發言人表示，食物安全中心過去1年共抽取約150個食物（包括蔬菜）樣本作甲醛測試，全部通過檢測。發言人提醒業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》規定，違者最高被判罰款5萬港元及監禁6個月。

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