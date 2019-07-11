Dr.東：9成野菇有毒　專家警告亂食可致命

專家經常教導市民「路邊野菇不要採」，但每年仍有不少人因為食用野菇而中毒。衞生防護中心的《傳染病直擊》總結香港過去10年的野菇中毒個案，總共錄得30宗，雖然大部分個案均只出現腸胃道症狀，但仍有一成半個案情況嚴重，要入深切治療部，整體死亡率達2%。防護中心指目前未有有效方法供市民分辨有毒野菇，提醒市民90%野菇均有毒不宜食用，呼籲大眾勿抱僥倖心態。



《傳染病直擊》分析2010年至今年5月錄得的野菇中毒個案共30宗，涉及46名病人，年齡介乎9至86歲，以女性居多，大部分人出現的症狀包括腹瀉、嘔吐及腹痛，部分情況較嚴重病人更出現頭暈、肝功能衰退甚至急性肝衰竭。今年首5個月，已錄得4宗野菇中毒個案，數字與去年全年相同，反映今年情況較去年嚴重。



在上述的46名病人中，高達63%人要入院，15%人須入住深切治療部，當中2人更須進行換肝手術保命。去年出現1宗死亡個案，一名有長期病患的57歲男病人於大埔沙螺洞採摘野菇進食後，出現上腹痛、嘔吐及腹瀉，求醫證實肝功能受損，尿液驗出毒傘肽及毒肽，香

港的野生菇類如條紋毒鵝膏菌、致命鵝膏菌、灰花紋鵝膏菌和小托柄鵝膏菌等，均含有毒傘肽。該病人最終因為急性肝衰竭死亡。



防護中心指出，大部分的野菇含腸胃毒素，患者會出現上腹痛、嘔吐和腹瀉等症狀，該類中毒一般會自然痊愈。不過，部分野菇含毒傘肽，此毒可致肝衰竭、乏力、尿呈茶色和皮膚發黃等病徵。另一種毒是毒蕈鹼，會影響自主神經系統平滑肌和汗腺的受體，患者會大量流汗，並出現腹痛、惡心、腹瀉和呼吸困難。香港大部分中毒個案是由綠褶菇引起，此種野菇含有腸胃毒素及毒傘肽。



市民要分辨野菇是否有毒十分困難，防護中心指現時沒有一套可信的方法，能單憑肉眼即分辨到毒菇，事實上多達90%野菇均有毒，且不能經任何烹煮過程將毒素降解。中心呼籲市民不應採摘及進食野菇。市民若懷疑出現中毒症狀，應立即求醫，並將剩餘的野菇帶給醫護人員鑑定，及早診斷病情。



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