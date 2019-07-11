網民熱話：家庭爭執禍不及貓？貓貓遭棄養下落不明

屋企爭執，殃及貓兒？近日有網民上網尋貓，指自己因家庭糾爭而被兄嫂趕出家門，遺下愛貓在家中，其後返家探貓時發現愛貓不知所終，疑遭兄嫂棄養，於是在網上發文尋貓。網民對兄嫂二人行為十分憤怒，怒斥「等天收」。



網民Yanmeow Wong前日（9日）於Facebook群組「貓貓狗狗保護及領養區(香港)」發出貼文，指家中原有一狗四貓，失蹤的是一對英國短毛貓母女。女事主講述，今年3月被趕出家門後，曾多次趁家中冇人時回家探貓。直至本周一(8日)，她再回家探貓及取回文件時，卻不見愛貓蹤影。她為此質問兄嫂，對方最初說是送了給人，後來又改口稱貓貓已死。由於其兄嫂曾將所養貓貓出售及放上山的前科，加上不見貓屍，懷疑對方出於報復，將貓貓放走。



東網記者成功接觸女事主，她直言事發至今，每晚都「瞓唔着」。失蹤的兩隻愛貓，女兒是由自己面對「血淋淋」場面接生下來，感情深厚。事主表示，見到網上有留言質疑她離家時沒有帶走貓貓，她坦言，當時沒有預計到愛貓會被遺棄。事後，她已透過網上及朋友協助尋貓，誓言「一定要搵番佢哋」。



網民對事主的遭遇反應激烈，怒斥其兄嫂冷血，「咁都做得出，真係等天收」、「這樣的人不配養任何動物」，「有冇搞錯，本是同根，更何況仲係兩條生命」，又指事主可報警求助，「貓係屬於你嘅財產，嗰個所謂嘅『家人』咁對你，唔需要同佢客氣」，如貓貓有打晶片，更可向漁護署查詢，「有人執咗都搵得番」。



網民有話說



Nicole Fu：如果你有能力養，點解多次返去探貓都唔帶走佢哋，要唔見咗先嚟搵？



Chan Karrie：希望快點重聚



Cookie Li Ka Yan：冷血人唔使恨做親人，希望搵番貓貓！



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