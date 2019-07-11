逃犯條例：青發委存缺陷　開會前數日先有議程捱批

修訂《逃犯條例》致社會嚴重撕裂，港府日前決定把青年發展委員會進行大幅改變組成和運作模式。委員吳思諾今早(11日)出席電台節目表示，過去一年委員會並無商討過《逃犯條例》議題，就連政治議題都無商討過，她建議政府成立青年議會，讓青年有影響力議政。



她指，委員會運作由政府主導，開會前數日才通知議程，她同意委員會存在缺陷，亦認為將反修例事件焦點放於青年並不公平。吳稱，示威者的五大訴求特首林鄭月娥都很清楚，只是到現時都未有回應，質疑事到如今仍無官員鞠躬問責下台，反而着眼改組委員會，若不是轉移視線，便是「斷錯症」。



另一委員林琳稱，政府雖就事件多次道歉，但都無想好全盤答案，形容是失敗，亦是制度僵化的結果。她指政府不能以為開設社交媒體帳戶就會跟上潮流，未來必須加強溝通渠道，她坦言作為建制派，亦對政府的處理感到失望。兩人均認為委員會可以由保密制變為公開，因討論的內容無需要隱瞞。



據了解，青發委今午5時會在政府部總舉行非正式會議，與政務司司長張建宗會面，估計就改組收集意見。