政Whats噏：民主阿婆田北俊大合奏　齊狙擊葉劉

不論香港發生乜嘢事，「搞事四人幫」中嘅政壇舊電池就最鍾意出嚟噏三噏四，其中有「民主阿婆」之稱嘅前政務司司長陳方安生，尋日(10日)先公開話要撰寫民情報告唱衰香港，今日(11日)再同自由黨榮譽主席田北俊嚟個隔空大合奏，繼續狙擊新民黨主席葉劉淑儀，要求佢辭去行政會議成員，為修訂《逃犯條例》搞出一系列社會矛盾負責！



其實自從上個月就反修例爆出多場衝擊後，建制派要求改組行會嘅聲音此起彼落，不斷有人暗地裏點名要求部分行會成員辭職。直至本周一(8日)，田北俊喺電台節目點名要求支持修例的自由黨主席張宇人、葉劉淑儀同資深大律師湯家驊辭職，引起社會哄動，亦將改組行會變成公眾議題。



民主阿婆今日出席電台節目時，公開話認同田北俊嘅說法，大讚係有道理，仲話成個行會都應該為修例風波問責，點名葉劉同湯家驊要負責喎。唔單止咁，民主阿婆仲似作過來人咁「教」政府做嘢，叫特首林鄭月娥諗清楚，行會係橡皮圖章定諮詢機構，如果係諮詢就要集思廣益，成員唔應該全部來自建制陣營，且要求澄清政黨中人加入行會，係代表政黨定用個人身份喎。



任內爆發50萬人上街、因腳痛落台嘅前特首董建華，就將年輕人上街賴係通識教育失敗所致，民主阿婆就反問董建華係咪了解通識科，強調呢科係培養學生獨立批判思考能力，引述坊間說法，如果無咗呢科，可能仲多人上街喎。



今日有市民就去支持葉劉留任行會，葉劉回應時嘲諷話，民主阿婆做政務司司長時，吩咐做緊保安局局長嘅佢，要盡快同中央商討移交逃犯，明顯就係知道條例幾重要喇。



學葉劉話齋，田北俊係「酸葡萄」心態，自己失勢想拉人落水；民主阿婆就似係「攝石人」見位就想入，過氣咁耐仲想教政府做嘢，定係想借啲意入行會又再禍害香港咋？