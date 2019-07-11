大學調整文憑試計分制　聯招改選攻略你要知

中學文憑試放榜後，考生今(11日)起一連3天可改選大學聯招課程的次序，有升學專家提醒考生利用最後機會，按放榜成績重整選科策略。多間大學今年調整收生機制，考生即使在個別學科失手，亦可憑在其他科目「摘星」而獲加分，令大學入場券失而復得，「掹車邊」考生應按自己「摘星」的科目，報讀相關大學課程「博加分」。



以香港大學及中文大學為例，入學計分新方法列明，以文憑試考獲5**為7分、5*為6分，如此類推，在文憑試考獲5級或以上成績的學生，可獲額外加分，成績愈高加分愈多，即考獲5、5*及5**的考生，將依次額外獲加0.5、1及1.5分，分別換算為5.5、7及8.5分。



科技大學、理工大學及城市大學亦修訂收生安排，學生若在其中一科成績低於指定要求，而在其他科能「摘星」，校方將作特別考慮。換言之，在新安排下，即使考生未達「33222」的最低入學門檻，但仍有機會憑其他科的出色表現而被錄取，不會「一刀切」被拒諸門外。



學友社學生輔導顧問吳寶城指出，各大學新修訂的計分方法不盡相同，考生改選大學聯招課程應了解清楚，好好利用最後一次選科調動機會，邊緣考生、且「無乜星星」者在新計分方法下會較蝕底，選科時不宜太進取。