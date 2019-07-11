學士畢業生態度好IT知識掂　97%僱主滿意工作表現

本地學位畢業生工作表現受僱主認同，教育局委託機構向僱主調查本地畢業生工作表現，發現2016年學士學位畢業生整體工作表現獲得3.7分，更偶或高於僱主要求的標準，是1998年至今8輪調查中最高得分；2016年副學士整體工作表現獲3.48分。僱主認為工作態度最重要。



問卷主要收集僱主對畢業生在9個範疇表現的意見，結果顯示，2016年學士學位畢業生表現較理想的範疇依次為工作態度、資訊科技知識、語文能力及人際技巧。在9個主要範疇表現評分，以5分為滿分，得分3.5分以上，表現較「一般達到僱主的標準要求」為佳。至於副學士在9個主要範疇得分高於3.2分，表現較「一般達到僱主的標準要求」為佳，較理想的範疇依次為工作態度、資訊科技知識、人際技巧及工作所需的專業知識。



整體上，約97%的受訪僱主滿意學士學位畢業生的整體工作表現，其中74%的僱主更表示頗滿意或非常滿意學士學位畢業生的表現。約95%的受訪僱主對副學位畢業生的工作表現表示滿意，其中56%的僱主更表示頗滿意或非常滿意他們的表現。此外，超過一半受訪僱主認同需加強行業及院校合作，以及願意安排工作實習或職前訓練予專上學生。



研究機構去年向相關畢業生的僱主，包括私人和公營機構以問卷形式調查，收回超過2200份有效問卷，共評核近2000名本地學士學位畢業生，以及超過200名本地副學位畢業生，涉及公司、機構及政府政策局/部門達到1800個。