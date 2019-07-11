休班警涉姦網友成孕囚5年半　上訴得直獲撤罪

在警校畢業時獲頒「銀雞頭」獎的警員李偉嘉，於2016年休班時帶醉酒女網友到時鐘酒店強姦，更令她成孕。高院去年裁定他強姦罪成，判他監禁5年半。李上月就定罪上訴，高院上訴庭經過一個月考慮後，今(11日)決定判他上訴得直，撤銷定罪。如控方申請將案件發還重審的話，要在今天起14天內向法庭提出，期間他需繼續還押。



上訴庭表示，控方呈堂的證供，包括女事主在報警前偷錄她與母親和上訴人三方對話的錄音。裏面錄到事主指控上訴人強姦後，上訴人表示「我肯負責」、「我唔啱」、「對唔住」、「我知錯」等說話。辯方指上訴人在錄音中的說話意義含糊不清，不構成招認，且對他造成偏見遠高於舉證價值，所以反對將之呈堂。對此上訴庭並不贊同，指它極具舉證價值，應予呈堂讓陪審團作考慮。



不過，上訴庭提出，上訴人指有關的招認說話是他被事主壓迫之下作出。上訴庭指，雖然事主不是執法人員，但她為向上訴人查問，曾訛稱已報警，及表示如他仍然否認，會再向警方投訴。在此情況下，原審法官有責任在指引陪審團時，表示如他們認為上訴人的招認是因受壓迫所致，便應不理會招認的內容。



但原審法官並無這樣指引陪審團，只向陪審團表示，要考慮上訴人有無說過那些說話，那些說話是否構成招認，及其內容是否屬實。在此情況下，陪審團最終的裁決實有欠穩妥，需予撤銷。