逃犯條例：示威衝擊屢現　抑鬱症發病率飆至9.1%

政府修訂《逃犯條例》風波停不了，市民情緒難免受影響。港大醫學院今(11日)公布從2009年至2019年十年間，有關香港社會於不同時段的抑鬱症狀及自殺念頭的精神健康調查結果，發現疑似抑鬱症的患病率由2011至2014年的1.3%，躍升至近兩月發生修例風波的9.1%，情況令人憂慮。



研究團隊由2009年3月至2019年7月7日期間，於大型社會活動發生前、發生期間及發生之後，進行共8次調查。結果顯示，可能出現抑鬱症的患病率從2011至2014年的1.3%，上升至2014年佔中期間的5.3%，2017年9月佔中結束之後為6.1%，今年6月至7月反修例期間升至9.1%。



團隊又於今年6月22日至7月7日期間，向原先調查組別中的1788人進行電話訪問，有70%回覆率。結果顯示，年齡介乎50至59歲群組人士，有最高可能出現抑鬱症的患病率，達12%，反而年輕人群組，即20至29歲人士的患病率僅5.7%，結果令人意想不到。



關於潛在的自殺想法患病率則由2011年至2014年的1.1%，增加至2019年6至7月的4.6%。截至今日，醫學院已轉介68名有自殺想法的受訪人士由臨床心理學家接洽。



港大醫學院院長梁卓偉表示，於重大社會事件影響下看到數據於十年間有上升趨勢，形容情況與傳染病無異，他過去曾處理過非典型肺炎(SARS)及豬流感等疾病，能夠以模型推算病情發展，亦可研發疫苗對症下藥，無奈指「兩樣嘢唯一唔同嘅係，(精神疾病)係無疫苗可以醫到」，現公布結果是希望市民留意自己的情緒健康，提高警覺性。他建議政府積極聆聽年輕人意見，並付諸實行。