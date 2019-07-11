涉姦前女同事　水吧男稱同居期間月付萬元家用

餐廳水吧男職員涉嫌禁錮和強姦曾與他有婚外情的前女同事，他否認2項強姦及1項非法禁錮罪，案件今日(11日)在高院續審。32歲被告陳國禎出庭自辯，供稱他與女事主X於2013年12月因在同一餐廳工作認識，相識兩星期便發生性關係，相識後數月，X才告知她已婚，在大陸有一名女兒，而她當時已懷有被告的骨肉，「佢話同老公感情唔好，會同老公搞分居，同我一齊照顧BB」。



被告稱，2014年2月，他轉到另一間餐廳工作，並與X搬到沙田一個公屋單位同居，此時他已當X是妻子，並介紹X到他工作的餐廳打工，他們過着如一般夫婦的生活。同年7月，X的親戚對他們的關係有微言：「啲親戚見到我之後，覺得我好細個，覺得我畀唔到正常嘅家畀佢，建議我哋唔好喺埋一齊，叫佢返老公度住。」翌月，X搬回去跟丈夫同住，X聲稱丈夫願意照顧BB，但他不知X是否欺騙丈夫，訛稱丈夫是BB經手人。



及後他搬到大角咀租屋獨居，X再主動聯絡他，「佢同我講嗰邊住得唔開心，搬走主要係家人反對，唔係想同我分手」，X要求跟他見面，見面時他們也會性交，約每周性交2至3次，這種關係維持了一段時間。



被告指X曾呻不夠錢用，「佢話老公畀好少錢佢，分分鐘月尾老公問返佢轉頭」，因此他每月給6000至1萬港元給X及BB。有次X又稱在大陸的弟弟要錢辦婚禮，他給了1萬港元給X，又花了8000港元到金舖買金豬。但自2014年11月起，被告與X沒有聯絡差不多2年。2016年7月，被告與友人在餐廳飯聚時重遇X，此時X告訴他：「佢話個女出咗世，但唔係跟我姓，跟老公姓」，他要求與女兒見面，X答允，此後他們關係重燃。



被告稱，這次重遇後，X經常帶同女兒到被告所住的賓館，他們見面時也會性交，但每次性交都沒有做安全措施，「佢講過話想生多個，因為呢個BB已經帶咗返去畀老公，佢唔想搞到我乜都無咁」。此時被告仍每月給X生活費，被告稱他為維持生計，要一人打兩份工，月入共約2.5萬至2.8萬港元。被告稱即使在自己生日當天，他仍有給X 3000港元。



辯方律師問被告，他會否覺得自己好像銀行提款機？被告答「我都係想照顧佢同個BB」，律師問他為何認定自己是BB經手人？被告解釋因為X跟他同居時才懷孕。律師問他有否想過，X可能跟另外5個男人都有性關係，同時從他們各自收取生活費？被告說「我無咁樣諗過佢」，他完全相信X。