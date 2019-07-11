每日一片：的士轉錯線　心急鐵騎攝位變自炒？

雖然駕駛電單車勝在具靈活性，在馬路上容易攝位，但亦要注意安全。最近網上流傳一段片段，一架緊貼的士之後的電單車眼見的士轉線，隨即加速攝位，未料的士司機又駛回原來行車線上，令電單車司機疑被「嚇親」失平衡倒地。



事件發生在本周一(8日)，現場是九龍城太子道東近舊機場。網民在Facebook專頁「香港鐵騎館」上載一段車cam。從片中所見，一架電單車在快線緊隨一輛的士，期間的哥打左燈，準備Cut至中線，電單車司機乘機「攝位」爬頭。怎知的哥突然回心轉意，駛回原來行車線上，已駛至的士旁的電單車司機冷不防有此一着，「嚇一嚇」失平衡跌下，全車翻側，司機亦被拋下。不過的士司機未知是否未有察覺還是視若無睹，並未因此停車，反而絕塵而去。



事件引起網民熱烈討論，有人直指的士司機「唔識揸車」、「謀殺」，不過有細心網民認為，片段並未拍到的士撞及電單車，相信是電單車司機失平衡跌下，但指的士司機「就咁走咗確係唔啱！」另外，亦有人批評電單車司機跟車太貼及太心急，亦要負責任，「啲電單車佬，以為自己係車神，受傷係自己攞嚟」。