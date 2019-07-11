旺暴案3男被控暴動縱火等4罪　案押下月處理

2016年農曆大年初一至二發生的旺角暴亂事件中，再有3名男子被起訴，分別被控暴動、縱火和刑事損壞等共4罪，案件今(11日)再提訊，代表首被告的辯方律師表示仍需時向控方索取文件，包括警員記事冊及檢取證物的資料等，在索閱文件後，才能給予被告全面的法律意見，故申請再押後。而次及第三被告則透過律師表示已預備進行審訊。



控方指案件發生距今已3年，希望可盡快訂立審期。法官最後批准案件押至8月20日再訊，但指對控辯雙方公道，應盡快處理案件，着雙方盡快處理，希望這是最後一次押後案件。三被告續准保釋候訊。



三名被告依次是譚百熙(21歲，酒保)、陳舜堯(31歲，游泳教練)和王國斌(22歲，學生)。譚百熙被控一項暴動罪，控罪指他於2016年2月9日，在旺角豉油街與其他人參與暴動；陳舜堯則被控一項縱火罪，控罪指他於同一日在港用火損壞中國香港體操總會的一塊橫額。



王國斌面對一項刑事損壞罪，控罪指他於同日在旺角山東街與其他人損壞政府的行人路。此外，譚和王同被控一項刑事損壞罪，指二人在同日同地與其他身份不詳人士，損壞香港特區政府的一條標誌杆。