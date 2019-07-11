鯉魚門海旁改善計劃拖延多年　有望明年動工

鯉魚門海旁改善計劃拖延多年，旅遊事務署向觀塘區議會交代最新情況，指會繼續按《前濱及海床(填海工程)條例》完成相關法定程序及進行項目設計。待完成上述工作後，2020年中向立法會申請撥款，如順利獲得撥款，工程可望2020年下半年開展，並於2022至2024年分階段完成。



旅遊事務署表示正與土木工程拓展署及建築署緊密合作，以確保符合環境影響評估的結果。建築署委聘顧問公司，就工程的計劃概念進行全面檢討，並採用現代化、具抗禦性及融合鯉魚門周邊獨特環璄等為主要設計元素。



最新的概念設計重點，包括於鯉魚門燈塔以東興建一個富特色的有蓋登岸設施和海濱長廊，以方便旅客經海路前往鯉魚門的海鮮酒家和近岸的其他特色觀景點；沿鯉魚門海濱闢設5個特色觀景點，豐富遊人由現有海鮮酒家前往天后廟途經的體驗。



另外，於鯉魚門石灘興建一個具漁村特色的新觀景亭，讓大眾享受維港景色和日落景致；優化現有康樂及文化事務署轄下的鯉魚門休憩花園；美化位於鯉魚門海旁公廁側的空地，連接新公眾登岸設施。