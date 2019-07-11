陪太子讀書壓力爆煲　40%家長指與子女關係變差

家長緊張子女的學業成績，不少人會「陪太子讀書」。一項調查發現，70%受訪家長指自孩子升讀小學後，陪讀時壓力升至中度或甚高水平，近10%人更壓力爆煲。40%家長直言，親子關係因學業而變差，60%人稱子女成績有進步，是陪讀的最大滿足感。有專家指大部分家長仍然停留在補充教材「多做多得」的觀念，建議家長透過小遊戲提升學習的趣味。



有教育機構在6月訪問650名小學家長，調查發現，46%受訪家長每天只有半小時至一小時陪讀，10%家長只能於假期陪讀；51%指因要上班而沒有時間陪讀，47%稱親子時間因而減少，18%認為自己未能掌握子女強弱項，不知從何入手，15%則因不熟悉學校課程，未能解答子女提問。



香港浸會大學教育學系高級講師洪進華認為，大部分家長仍然停留在補充教材「多做多得」的觀念，但這是謬誤，家長最好有全盤計劃，讓孩子「應做才做」、「針對性地做」。他建議家長平時可透過一些小遊戲，協助孩子建立數感，亦可提升學習的趣味，激發孩子的好奇心、持續學習。



香港輔導心理學協會主席萬家輝曾處理不少父母因陪讀引起的家庭衝突個案，他指家庭欠缺溝通是衝突的導火線，雖然父母的出發點是為子女好，但父母要學習管理期望，父母、孩子需要互相傾聽、溝通，不能一廂情願。