40%人對乘搭專營的士意欲低　業界斥政府拒聽民意

香港的士業議會今(11日)公布今年上半年度的香港的士乘客意見調查報告。調查發現近40%受訪者對乘搭政府建議引入的專營的士意欲低，議會直斥專營的士建議方案對業界毫無幫助，批評政府不聽民意，更擔心日後此類的士若接獲大量投訴，會連累現有的士形象受損，「希望到時有投訴唔好入埋我哋數！」



議會自2017年5月開始委託香港恒生大學全球供應鏈政策研究所，每季進行關於香港的土服務質素問卷調査。今次調查由每季一次改作半年一次，此調查於5月進行，隨機抽樣以面談方式訪問了1200位的士乘客。受訪者需為車款設計，專業態度，路面配套3個範疇，共13項的士服務質素進行評分。



調查首次針對乘客對專營的士的期望及乘搭意向進行研究，發現約40%受訪者乘坐此類的士的意向水平為低，僅有16%受訪者有高水平乘搭意向。調查亦發現70%受訪者認為香港的士整體服務質素良好，同時對香港的士服務感滿意。



議會主席熊永達認為，僅有少數受訪者顯示出高水平乘搭意向屬意料之中，他形容政府提出引入專營的士之舉等同「另起爐灶」，對現有業界逾一萬八千多輛的士的發展毫無幫助。

